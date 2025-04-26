  1. Siyaset
26 Nis 2025 21:41

Suudi Arabistan: İranlı kardeşlerimize yardım etmeye hazırız

Suudi Arabistan: İranlı kardeşlerimize yardım etmeye hazırız

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı yayınladığı bir mesajda Şehit Recai Limanı'daki patlamadan dolayı başsağlığı diledi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı yayınladığı bir mesajda Şehit Recai Limanı'daki patlamadan dolayı başsağlığı diledi.

Mesajda "İranlı kardeşlerimize yardım etmeye hazırız" ifadesine yer verildi.

News ID 1926406

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler