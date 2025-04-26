Suudi Arabistan: İranlı kardeşlerimize yardım etmeye hazırız

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı yayınladığı bir mesajda Şehit Recai Limanı'daki patlamadan dolayı başsağlığı diledi.
Mesajda "İranlı kardeşlerimize yardım etmeye hazırız" ifadesine yer verildi.
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı yayınladığı bir mesajda Şehit Recai Limanı'daki patlamadan dolayı başsağlığı diledi.
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı yayınladığı bir mesajda Şehit Recai Limanı'daki patlamadan dolayı başsağlığı diledi.
Mesajda "İranlı kardeşlerimize yardım etmeye hazırız" ifadesine yer verildi.
yorumunuz