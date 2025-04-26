Şehit Recai Limanı'ndaki patlamada 4 kişi hayatını kaybetti

Hürmüzgan Kriz Yönetimi Genel Müdürü, Bender Abbas'taki Şehit Racai Limanı'nda bilinmeyen sebepten dolayı patlama meydana geldiğini duyurdu.
Yetikililer tarfından yapılan açıklamada 4 kişi hayatını kaybetti.
Hürmüzgan Kriz Yönetimi Genel Müdürü, Bender Abbas'taki Şehit Racai Limanı'nda bilinmeyen sebepten dolayı patlama meydana geldiğini duyurdu.
Hürmüzgan Kriz Yönetimi Genel Müdürü, Bender Abbas'taki Şehit Racai Limanı'nda bilinmeyen sebepten dolayı patlama meydana geldiğini duyurdu.
Yetikililer tarfından yapılan açıklamada 4 kişi hayatını kaybetti.
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