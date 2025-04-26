  1. Toplum
26 Nis 2025 16:18

Şehit Recai Limanı'ndaki patlamada 4 kişi hayatını kaybetti

Şehit Recai Limanı'ndaki patlamada 4 kişi hayatını kaybetti

Hürmüzgan Kriz Yönetimi Genel Müdürü, Bender Abbas'taki Şehit Racai Limanı'nda bilinmeyen sebepten dolayı patlama meydana geldiğini duyurdu.

Hürmüzgan Kriz Yönetimi Genel Müdürü, Bender Abbas'taki Şehit Racai Limanı'nda bilinmeyen sebepten dolayı patlama meydana geldiğini duyurdu.

Yetikililer tarfından yapılan açıklamada 4 kişi hayatını kaybetti.

News ID 1926395
Azar MAHDAVAN

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler