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26 Nis 2025 18:00

Umman: İran-ABD görüşmeleri gelecek hafta devam edecek

Umman: İran-ABD görüşmeleri gelecek hafta devam edecek

Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, "İran ile ABD arasındaki görüşmeler önümüzdeki cumartesi günü devam edecek" dedi.

İran ile ABD arasında Umman'ın başkenti Maskat'ta yapılan görüşmelerin üçüncü turu sona erdi.

Görüşmelere ev sahipliği yapan Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Bugün gerçekleşen İran-ABD görüşmeleri, karşılıklı saygı ve kalıcı taahhütlere dayalı bir anlaşmaya varılması yönündeki ortak arzunun bir yansımasıydı. Temel ilkeler, hedefler ve teknik kaygılar el alındı. Görüşmeler önümüzdeki hafta devam edecek ve 3 Mayıs için (gelecek cumartesi) üst düzey bir toplantı planlandı." ifadesini kullandı.

News ID 1926399

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