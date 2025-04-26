Umman: İran-ABD görüşmeleri gelecek hafta devam edecek

İran ile ABD arasında Umman'ın başkenti Maskat'ta yapılan görüşmelerin üçüncü turu sona erdi.

Görüşmelere ev sahipliği yapan Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Bugün gerçekleşen İran-ABD görüşmeleri, karşılıklı saygı ve kalıcı taahhütlere dayalı bir anlaşmaya varılması yönündeki ortak arzunun bir yansımasıydı. Temel ilkeler, hedefler ve teknik kaygılar el alındı. Görüşmeler önümüzdeki hafta devam edecek ve 3 Mayıs için (gelecek cumartesi) üst düzey bir toplantı planlandı." ifadesini kullandı.