İran: ABD PJAK ve Komele teröristlerine tam destek veriyor

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Muhammed Pakmur, bugün yaptığı bir konuşmada terörle mücadeleye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Devrim Muhafızları’nın İran’ın kuzeybatı, batı ve güneydoğu sınırlarında güvenliğin sağlanması için sarf ettiği çabalara dikkat çeken Tuğgeneral Pakpur, “Şu ana kadar PJAK ve Komele ve KDP-İ teröristleriyle çıkan çatışmalarda onlara ağır darbeler indirdik” dedi.

Bazı ülkelerin İslam Cumhuriyeti’ni hedef almak için teröristleri kullandığını kaydeden Tuğgeneral Pakpur, “ABD PJAK, Komele ve KDP-İ teröristlerini destekliyor, ama buna rağmen Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri, tüm gücüyle teröristlere karşı mücadele vererek, kuzeybatı, batı ve güneydoğu sınırlarmızda güven ve huzur sağlamıştır" ifadelerini kullandı.

Tuğgeneral Pakmur, Suudi Arabistan’ın terör örgütü Ceyşül Zulüm teröristlerine en az 3 uçak dolusu silah ve teçhizat verdiğini belirten Tuğgeneral Pakpur, “Ceyşül Zulüm, Pjak, Komele, KDP-İ teröristlerinin ellerinde bulunan modern silahlar, ABD ve Suudi Arabistan ve müttefiklerinin onlara tam destek verdiğini gösteriyor” diye konuştu.