İran'ın kuzeybatısı teröristlerden temizlendi

Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Muhammed Pakpur, 'Müslüman Kürt Şehitlerinin Gücü' adlı tatbikatla ilgili yaptığı açıklamada "Ülkenin kuzeybatısı ve Irak sınırındaki Çiler açılışından Çehel Çeşme yüksekliklerine kadar yapılan bu tatbikat başarıyla tamamlandı." dedi.

Tatbikatın askeri kabiliyetin geliştirilmesi amacıyla yapıldığını belirten Tuğgeneral Pakpur, Devrim Muhafızları Kara Kuvetlerinin tüm birimlerinin tatbikat senaryolarını başarıyla tamamladığını söyledi.

Tuğgeneral Pakpur, kara kuvvetlerinin herhangi bir tehditle yüzleşmeye hazırlıklı olduğuna dikkati çekerek, "Terör örgütleriyle kararlı bir şekilde mücadele her zaman Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri'nin gündemindedir. Teröristlerin bulunduğu her yerde onlara güçlü bir şekilde yanıt vereceğiz" ifadelerinde bulundu.

'Müslüman Kürt Şehitlerinin Gücü' adlı tatbikatın bölge halkı için güvenlik sağlayacağını dile getiren Tuğgeneral Pakpur, "Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri hiçbir koşulda terör örgütlerinin bölgenin güvenliğini bozmasına izin vermeyecektir" diye konuştu.

Tuğgeneral Pakpur ilaveten, "Terör örgütleri ve müttefiklerini özellikle ülkenin kuzeybatı ve güneydoğusundaki sınırlarda herhangi bir yanlışlık yapmaları durumunda sert bir karşılık alacakları konusunda uyarıyoruz" ifadesini kullandı.