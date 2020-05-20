İran'ın Kürdistan eyaletinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

İran'ın Kürdistan eyaletinin sınır bölgesi Merivan’da bir grup teröristle Devrim Muhafızları birlikleri arasında çatışma çıktı.

Devrim Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetlerinden dün yapılan açıklamaya göre, Kürdistan eyaletine bağlı Merivan bölgesinde Şehit Şahramfer Karargahı birlikleri ile istaihbarat timleri teröristlere karşı ortak operasyon düzenledi.

Açıklamada, "İran saati ile 14. 40'ta icra edilen operasyon sırasında 8 kişilik terörist grubu ile Devrim Muhafızları birlikleri arasında çıkan çatışmada 2 terörist etkisiz hale getirilirken 4 terörist de ağır yaralandı" belirtildi.

Açıklamaya göre, kaçan teröristleri yakalama çalışmaları sürüyor.