İran topraklarında PKK unsurları bulunmuyor

Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Muhammed Pakpur, İran topraklarında PKK unsurlarının bulunduğunu ileri süren bir Türk yetkilinin iddasına yanıt vererek, "Bu iddiayı sorumsuzca ve temelsiz olarak değerlendiriyor ve reddediyoruz" dedi.

İran ile Türkiye arasındaki kara sınırların durumu hakkında Tuğgeneral Pakpur, şunları kaydetti:

"Ortak sınırlarda iki ülkenin silahlı kuvvetleri arasında çok iyi ve verimli münasebetler mevcuttur. Bu nedenle Türk yetkililerden sınırdaki olaylarla ilgili herhangi bir yorum yapmadan önce, olayın doğruluğunu resmi kanallar aracılığı ve öngörülen mekanizmalarla takip etmelerini bekleriz”

Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı kara kuvvetlerinin ülkenin kuzeybatısındaki güvenlikten sorumlu olduğunu belirten Tuğgeneral Pakpur, Devrim Muhafızları'nın eli tetikte bölgede hazır bulunduğunu ve gerekli güvenliği sağladığını kaydetti.

Bunlara ilave olarak Tuğgeneral Pakpur, "İran İslam Cumhuriyeti topraklarında terörist unsurların varlığı kırmızı çizgimizdir. Aynı zamanda, Türkiye topraklarındaki silahlı grupların son operasyonlarının Türk yetkililerin üzerinde baskı oluştuduğunu ve böyle bir iddiada bulunmaya zorladığını anlıyoruz" diye konuştu.