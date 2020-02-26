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26 Şubat 2020 - 14:09

Türkiye'den İran ile İtalya'ya seyahat uyarısı

Türkiye'den İran ile İtalya'ya seyahat uyarısı

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Türk vatandaşlarının zorunlu olmadıkça İran ve İtalya’nın koronavirüs görülen bölgelerine seyahat etmemelerini tavsiye etti.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Türk vatandaşlarının zorunlu olmadıkça İran ve İtalya’nın koronavirüs görülen bölgelerine seyahat etmemelerini tavsiye etti.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi.

Kovid 19 virüsünün dünya genelinde bulaştığı insan sayısı 81.000'i geçerken salgın yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı da 2 bin 762'yi buldu.

Virüs, ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilmişti.

News Code 1884814

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