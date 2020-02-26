Türkiye'den İran ile İtalya'ya seyahat uyarısı

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Türk vatandaşlarının zorunlu olmadıkça İran ve İtalya’nın koronavirüs görülen bölgelerine seyahat etmemelerini tavsiye etti.
İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi.
Kovid 19 virüsünün dünya genelinde bulaştığı insan sayısı 81.000'i geçerken salgın yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı da 2 bin 762'yi buldu.
Virüs, ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilmişti.
yorumunuz