Pakistan koronavirüs yüzünden İran sınırını kapattı!

Pakistan'ın Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgını nedeniyle İran ile sınırlarını kapattığı öğrenildi.

İslamabad hükümeti tarafından bugün yapılan açıklamada, Pakistan ile İran arasındaki yolcu uçuşlarının ikinci bir duyuruya kadar durdurulduğu bildirildi.

Pakistan Sağlık Bakanı Zafer Mirza, Twitter'dan yaptığı açıklamada, yaklaşık 200 milyon nüfuslu ülkede ilk kez iki kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini duyurarak, her iki vaka için belirlenen standartların uygulandığını kaydetmişti.

Virüs, ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilmişti.