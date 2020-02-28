İran'da 4 milletvekilinin koronavirüs testi pozitif çıktı

İran Meclisi Başkanlık Heyeti Üyesi Muhammed Ali Vekili, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamda, dört milletvekilinde daha yeni tip koronavirüs tespit edildiğini duyurdu.

Söz konusu milletvekillerinin isimlerini açıklamayan Vekili, "Koronavirüs testlerinin sonucuna göre, Meclisteki 30 meslektaşımızdan şu ana kadar 4'ünün testi pozitif çıktı" ifadelerini kullandı.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politikalar Komisyonu Başkanı Mücteba Zünnur de dün yeni tip koronavirüse yakalandığını açıklamıştı.

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, dün yaptığı açıklamda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının 26’ya yükseldiğini bildirmişti.