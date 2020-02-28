Çinli Büyükelçi: Koronavirüs konusunda Çin'in İran'a desteği sürecek

Çin'in Tahran Büyükelçisi Çang Hua, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Çin'den ilk yardım sevkiyatının İran'a ulaştığını bildirdi.

Ülkesinin İran'a desteğinin devam edeceğini belirten Çinli Büyükelçi, mesajını "Güçlü kal İran" ifadeleriyle tamamladı.

Çin, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye destek için İran'a gönderdiği 5 bin kite ilaveten, 20 bin tespit kiti daha gönderdi.

Çang Hua, son günlerde sosyal medya hesabı Twitter üzerinden İran halkına destek mesajı vererek, "Çin ve İran halkı koronavirüse karşı birlikte mücadele ediyor. Güçlü kal Çin! Güçlü kal İran!" demişti.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19, dünya genelinde 80 binden fazla kişiye bulaştı. Salgında can kaybı ise 2 bin 700'ü aştı.