Koronavirüsü ABD ordusuna da sıçradı!

Twitter üzerinden yapılan açıklamada, “Camp Carroll’da konuşlu bir USFK askerinde yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Askeri gücü korumak için gerekli tüm uygun kontrol önlemlerini uyguluyoruz” ifadelerine yer verildi.

​Öte yandan, virüs testi pozitif çıkan askerin son zamanlarda hem Camp Carroll hem de Camp Walker üslerinde bulunduğu öğrenildi.

Camp Carroll bölgesi, Güney Kore’de corona virüsünün ortaya çıktığı Daegu’nun 30 kilometre kuzeyinde bulunuyor.

Ölü sayısı 2765’e ulaştı

Son olarak Avusturya, İsviçre, Hırvatistan gibi Avrupa ülkelerine sıçrayan corona virüsünde ölü sayısı artmaya devam ediyor. Virüs çılgınlığı başladığından bu yana istatistikleri tutan ‘worldometers’e göre dünya genelinde ölü sayısı 2765’e ulaştı.

Kaynak: Sözcü