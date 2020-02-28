İran'dan son koronavirüs açıklaması: Ölü sayısı 34'e çıktı

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin açıklamada bulundu.
Cihanpur, son belirlemelere göre ülkede Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısının 34'e, vaka sayısının ise 388'e yükseldiğini belirtti.
24 saat içinde 143 yeni vaka daha tespit edildiğini duyuran Cihanpur, 8 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayının 34’e ulaştığını söyledi.
Bunlara ilave olarak Cihanpur, ülke genelinde 73 hastanın virüsten kurtularak hastanelerden taburcu edildiğini kaydetti.
Virüs, ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilmişti.
Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, tüm devletlerin hızla dünyaya yayılan koronavirüs konusunda hazırlıklı olması gerektiğini ifade etmişti.
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