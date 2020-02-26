IKBY, İran ile sınır kapılarını ticari geçişlere açtı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), dün İran ile sınır kapılarını kısmi olarak ticari geçişlere açarken, bölgede yeni tip koronavirüse (Covid-19) rastlanmadığı belirtildi.

Yerel medyada çıkan haberlere göre iki gün önce ticari geçişlere kapatılan Erbil yönetiminin kontrolündeki Hacı Omeran, Başmak ve Pervezhan Sınır Kapıları sadece akaryakıt ve transit yük taşıyan araçların geçişlerine açıldı.

IKBY Sağlık Bakanı Saman Berzenci de halkın yeni tip koronavirüs endişesine açıklık getirmek amacıyla dün Erbil'de basın toplantısı düzenledi.

Koronavirüsün can aldığı İran'dan 20 Şubat'tan bu yana dönen Iraklı vatandaşların sayısının 2 bine ulaştığını belirten Berzenci, İran'dan gelen vatandaşlar ve bölge halkında henüz virüs vakasına rastlanmadığını söyledi.

Kaynak: Euronews