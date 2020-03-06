  1. Ekonomi
6 Mart 2020 - 15:49

Alibaba kurucusu Jack Ma'dan İran'a maske yardımı

Alibaba kurucusu Jack Ma'dan İran'a maske yardımı

E-ticaret devi Alibaba'yı kurarak Çin'in en zengin adamı olan Jack Ma, İran halkının 'koronavirüs' salgınından korunması için bir milyon maske yardımında bulundu.

E-ticaret devi Alibaba'yı kurarak Çin'in en zengin adamı olan Jack Ma, İran halkının 'koronavirüs' salgınından korunması için bir milyon maske yardımında bulundu.

Çinli iş adamı Jack Ma, sosyal medya üzerinde yaptığı açıklamada, "İran ile aramızda binlerce mil mesafe var, ancak bu iki ülkeyi birbirinden uzak tutmamıştır" dedi.

Öte yandan Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi de Dışişleri Bakanı Zarif ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde ülkesinin koronavirüs salgınıyla mücadelede İran'a her türlü yardıma hazır olduğunu söylemişti.

News Code 1884997

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