Koronavirüs nedeniyle dev şirketler bir bir kapatılıyor

Çin'den Güney Kore'ye, İtalya'dan ABD'ye birçok ülkede görülen Kovid-19 salgını teknoloji ürünleri üretimi ve tedariğini de etkiledi.

LG 2 fabrikasını kapattı

Güney Koreli teknoloji firması LG, ülkedeki iki fabrikasını geçici olarak kapatma kararı aldı. Şirket, Gumi kentinde bulunan ve kamera üretilen fabrikasında bir çalışanında virüsünün tespit edilmesi üzerine dezenfekte işlemlerinin yapılabilmesi için çalışmalarını durdurdu.

Samsung üretime ara verdi

Samsung da Gumi'deki fabrikasında çalışan işçide virüsün tespit edilmesi üzerine fabrikanın faaliyetlerine geçici olarak ara verme kararı aldı. Şirketten yapılan açıklamada, çalışanların sağlığının önceliğine vurgu yapılarak, virüsün yayılmasına ilişkin önlemlerin hızla alınabilmesi için üretime ara verildiği duyurulmuştu.

Apple da üretimi geçici olarak durdurdu

Çok uluslu bir diğer mobil cihaz ve yazılım firması Apple'ın cihazlarını üreten Tayvanlı Foxconn'un da ana üretim merkezlerinden birinde Kovid-19 vakası görülmesi üzerine şubat ayının başında merkez geçici süreyle kapatıldı.

Amazon ve Alibaba'nın tedarik zinciri sekteye uğradı

Son yıllarda dünyanın en büyük teknoloji üretim merkezi haline gelen Çin'de, fabrikaların kapanması ya da üretim kapasitelerini düşürmeleri, ürün tedariğinde de sorunlara yol açtı.

Küresel e-ticaret sitesi Amazon'da yer alan ürünlerin tedarikçi firmaları salgın sebebiyle üretimlerini azaltmaya başladı. Geçen ay Amazon'un "Prime Day" olarak belirlediği indirim fırsatı gününde Çin menşeli tedarikçi firmalar, ürünlerini Amazon müşterilerine sağlamakta zorluk çekti.

Alibaba da geçen ay ürün tedariğinde sorunlar yaşandığını bildirdi. Şirketin Üst Yöneticisi Daniel Zhang, virüsten dolayı oluşan üretim sorununu ve durumun gelişimini takip ettiklerini belirtmişti.

Mobil Dünya Kongresi iptal edilmişti

Teknoloji firmalarının yeni ürünlerini tanıttığı Mobil Dünya Kongresi de salgının ortaya çıkmasının ardından Barsenola'da geçen ay yapılamamıştı. Şirketlerin, katılım göstermeyeceklerini açıklamalarının ardından söz konusu etkinlik iptal edilmişti.

Kaynak: AA