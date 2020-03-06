İran'dan son koronavirüs açıklaması: Ölü sayısı 124'e çıktı

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur korona virüsüne ilişkin ülkedeki son bilgileri paylaşarak, "Ülkedeki toplam korona virüsü vaka sayısı 4747'ye ulaşmış ve 124 kişi hayatını kaybetmiştir" dedi.

Son 24 saatte 1234 yeni vaka daha belirlendiğini açıklayan Cihanpur, şu ana kadar ülke genelinde 913 hastanın virüsten kurtularak hastanelerden taburcu edildiğini ekledi.

İlk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Covid-19), dünya genelinde etkisini artırarak sürdürüyor.

Bugüne kadar "Kovid-19" kaynaklı ölümler dünya çapında 3 bin 383 kişiye ulaşırken virüsten etkilenen kişi sayısı 100 bine yaklaştı.