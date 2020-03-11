İran: Astana ve Soçi anlaşmalarının korunması lazım

İran Meclis Başkanı Danışmanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Suriye'nin Tahran Büyükelçisi Adnan Mahmud ile yaptığı görüşmede, Tahran ile Şam arasındaki anlaşmaların özellikle ekonomik alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Emir Abdullahiyan, İran, Türkiye ve Rusya arasındaki üçlü görüşmelerin önemini vurgularken Astana ve Soçi anlaşmalarının korunması gerektiğini belirtti.

Suriye'ye İdlib'de terörizmle mücadeledeki başarılarından dolayı tebrik eden Emir Abdullahiyan, bu ülkedeki mevcut krizin siyasi çözüm yoluyla çözülmesininin altını çizdi.

Suriye'nin Tahran Büyükelçisi Adnan Mahmud da düşmanların İran ve Suriye'ye karşı başlattığı ekonomik savaşa rağmen iki ülkenin ekonomik faaliyetlerinin genişletilmesi ve ortak ekonomik komisyonu düzenlemesi gerektiğini vurguladı.

Adnan Mahmud ayrıca iki ülkenin yeni tip koronavirüsle mücadele konusunda işbirliği yapmasının önemine değindi.