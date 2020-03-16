İran'dan Ermenistan'ın Tel Aviv'de elçilik açma kararına kınama

İran Meclis Başkanı Danışmanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Ermenistan hükümetinin Tel Aviv'de büyükelçilik açma kararının şaşırtıcı olduğunu belirterek, "Hiç şüphesiz bu karar Filistin halkının çıkarlarına aykırıdır ve bölgenin güvanlik ve istikrarını olumsuz etkileyecektir" dedi.

Emir Abdullahiyan İslami ülkelerin Filistin halkının haklarını gerçekleştirme gereği konusundaki tutumlarına atıfta bulunarak, Arap ve Arap olmayan ülkeler arasındaki ilişkilerin Siyonist Rejim ile normalleşmesini şiddetle kınadı.

Siyonistlerin Batı Şeria'nı işgal altındaki topraklara ilhak etme yönündeki adımlarına dikkati çeken Emir Abdullahiyan, bunu bölgedeki gerginlikleri artırabilecek 'agresif ve haksızca' bir eylem olarak nitelendirdi.

Tahran- Erivan'ın dostane ilişkilerini bölgede güvenlik ve istikrarın sağlamasında önemli bir 'etken' olarak bitelendiren Emir Abdullahiyan, " Ermenistan hükümetinin kararını yeniden gözden geçirmesini ve Filistinlilere yardım etmek için gerekli önlemler almasını temenni ediyoruz" ifadesini kullandı.

Emir Abdullahiyan sözlerini şölye sürdürdü:

"İran İslam Cumhuriyeti olarak, Müslüman, Yahudi ve Hıristiyanlar dahil olmak üzere Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkı olduğuna ve Siyonistlerin Yahudileri bile işgal altındaki topraklarda rehin aldıklarına inanıyoruz."