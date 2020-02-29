İranlı yetkili: Koronavirüs ABD'nin biyolojik savaşı olabilir

İran Meclis Başkanı Danışmanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, resmi Twitter hesabı üzerinden Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgınını değerlendirdi.

Emir Abdullahiyan'ın yaptığı paylaşımda, "Belki yıllar sonra, bazı bölgelerin yanı sıra ABD'ye de sıçradığı koronavirüsün Beyaz Saray'ın güçlü rakiplerine (Çin ve Rusya) karşı başlattığı biyolojik savaş olduğu ortaya çıkabilir" ifadesine yer verildi.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Covid-19), dünya genelinde 83 binden fazla kişiye bulaştı. Kısa sürede 50'den fazla ülkeye yayılan salgında ölenlerin sayısı ise 2 bin 850’yi geçti. Virüs son olarak Azerbaycan'da görülmüştü.