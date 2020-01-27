  1. Siyaset
27 Ocak 2020 - 12:59

İran'dan Suriye'nin toprak bütünlüğü vurgusu

İran'dan Suriye'nin toprak bütünlüğü vurgusu

İran Meclis Başkanı Danışmanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Suriye’nin toprak bütünlüğünü korumak ve ulusal egemenliğini güçlendirmenin yanı sıra barış ve istikrarın bölgeye yeniden dönmesi için her türlü hareketi memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

İran Meclis Başkanı Danışmanı Hüseyin Emir Abdullahiyan Suriye’nin Tahran Büyükelçisi Adnan Hasan Mahmut ile görüştü.

Emir Abdullahiyan bu görüşmede, ABD’nin Şehit Korgeneral Süleymani’ye yönelik suikastını kınayarak, “Şehit Korgeneral Süleymani Suriye halkı ve hükümetiyle birlikte bu ülkenin bağımsızlığı ve teröristlerden kurtarılması yönünde önemli katkıda bulunmuştu” dedi.

İran İslam Cumhuriyeti’nin Suriye’ye sürekli desteğini yineleyen Emir Abdullahiyan, “İran, Suriye’nin toprak bütünlüğünü korumak ve ulusal egemenliğini güçlendirmenin yanı sıra  barış ve istikrarın bölgeye yeniden dönmesi için her türlü hareketi memnuniyetle karşılıyor” ifadelerinde bulundu.

İranlı yetkili ilavten İran İslami Şura Meclisi’nin iki ülkenin temsilcileri arasındaki görüşmelerin sürdürülmesinden yana olduğunu bildiri.

News Code 1884130

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 2 + 7 =

    Top 10

    Demeç

    Son Haberler