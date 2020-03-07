Şam: Ateşkes anlaşması Suriye ordusunun yardımıyla sağlanmıştır

SANA'ya göre, Suriye Cumhurbaşkanı Basın Danışmanı Buseyna Şaban, İdlib konulu Moskova-Ankara anlaşmasını olumlu karşılayarak, bu anlaşmanın Suriye'nin halkıyla hükümetinin yararına olduğunu belirtti.

Buseyna Şaban konuyla ilişkin olarak, "Yakın zamanda imzalanan Ankara- Moskova anlaşması siyasi, askeri ve diplomatik sürecin bir parçası olarak Suriye'nin yararınadır" dedi.

Şaban, anlaşmanın işgal altındaki 2 bin kilometreden fazla toprakları teröristlerden kurtaran ve İdlib'de Suçi anlaşmasının uygulanmasını başlatan Suriye ordusunun yardımıyla sağlandığını söyledi.

Söz konusu anlaşmanın geçici olduğunu belirten Şaban ayrıca Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Suçi anlaşmasına bağlı kalmamak ve ABD ile Siyonist Rejim'le tam bir uyum içinde olmakla suçladı.

Suriyeli yetkili sözlerine ek olarak, "Suriye ile Rusya arasındaki koordinasyon dikkatlice planlanmıştır ve iki ülke arasında tam bir karşılıklı güven söz konusudur. Rus tarafı uzun yıllardır terörizmle mücadelede Suriye için güvenilir bir müttefik olmuştur" ifadelerinde bulundu.