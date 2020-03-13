  1. Siyaset
13 Mar 2020 14:19

İranlı yetkili:

Korgeneral Süleymani suikastı ile Taci üssü saldırısı arasında bağlantı var

Korgeneral Süleymani suikastı ile Taci üssü saldırısı arasında bağlantı var

İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Şemhani, paylaştığı sosyal medya mesajında ABD'nin Taci üssüne yapılan roketli saldırıyı değerlendirdi.

İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, paylaştığı sosyal medya mesajında ABD'nin Taci üssüne yapılan roketli saldırıya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bağdat temaslarında Irak yetkililerinden Şehit Korgeneral Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi’ye yönelik suikast planındaki yerli işbirlikçilerinin belirlenmesini istedim. Suikast planı (Korgeneral Kasım Süleymani suikastı) ABD'nin Taci üssüne saldırı iddiası ile bağlantılı gibi görünüyor"

Irak’ta Taci üssüne düzenlenen roketli saldırıda 3 askerin öldüğü, 12 askerin de yaralandığı belirtilmişti.

News Code 1885176

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