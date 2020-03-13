Korgeneral Süleymani suikastı ile Taci üssü saldırısı arasında bağlantı var

İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, paylaştığı sosyal medya mesajında ABD'nin Taci üssüne yapılan roketli saldırıya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bağdat temaslarında Irak yetkililerinden Şehit Korgeneral Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi’ye yönelik suikast planındaki yerli işbirlikçilerinin belirlenmesini istedim. Suikast planı (Korgeneral Kasım Süleymani suikastı) ABD'nin Taci üssüne saldırı iddiası ile bağlantılı gibi görünüyor"

Irak’ta Taci üssüne düzenlenen roketli saldırıda 3 askerin öldüğü, 12 askerin de yaralandığı belirtilmişti.