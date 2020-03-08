Şemhani: İran ile Irak'ın birbirinden ayrılması mümkün değil

Iraklı yetkililerle görüşmek üzere Bağdat'ta bulunan İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, kişisel Twitter hesabı üzerinden şöyle bir yazı paylaştı:

"Bağdat Havalimanı'na girdiğim zaman kardeşlerim Şehit Korgeneral Süleymani ve Ebu Mehdi el-Mühendis'in olmayışı canımı acıtarak, gözyaşlarıma kapıldım. Bu iki aziz ve değerli şehidin kanı İran ve Irak milletleri arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarının daha da pekişmesine neden olacak."

Şemhani ayrıca attığı tweette "İran ile Irak'ın birbirinden ayrılması mümkün değil" ifadesini kullandı.