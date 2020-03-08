Irak'ın ABD birliklerini bölgeden çıkarma kararı takdire şayandır

Resmi bir ziyaret kapsamında Bağdat'a giden İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Falih el-Fayyad ile düzenlediği ortak basın toplantısında Siyonist Rejim'in bölgenin istikrar ve güvenliğini bozduğunu belirterek, "Umarım bir gün yaşadığımız bölgede Siyonistlerden hiçbir iz olmayacaktır" dedi.

Şemhani, Irak hükümeti, parlamentosu ve milletinin ABD birliklerini bölgeden çıkarma eylemlerinin takdire şayan olduğunu ifade etti.

İran'ın her zaman Irak için huzur ve istikrar istediğini belirten Şemhani, Irak'ın yakın gelecekte bölgesel ve uluslararası konulara önemli derecede katkı sağlayabileceğini vurguladı.

İran ve Irak'ın ekonomik, politik, sosyal ve sağlık alanlarındaki işbirliğine değinen Şemhani bu işbirliğinin iki ülkenin hükümet ve milletinin yardımıyla günden güne daha da arttığını ifade etti.

Şemhani ayrıca Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Falih el-Fayyad ile yaptığı görüşmede çeşitli güvenlik ve bölgesel konuları ele aldıklarını belirtti.

İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Şemhani dün gece üst düzey siyasi ve güvenlik bir heyetin başkanlığında iki günlüğüne Bağdat'a gitmişti.