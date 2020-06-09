  1. Dünya
  2. Ortadoğu
9 Haz 2020 09:20

ABD askeri uçağı Irak'ta pistten çıktı: 4 yaralı

ABD askeri uçağı Irak'ta pistten çıktı: 4 yaralı

ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyon, ABD Hava Kuvvetleri'ne bağlı bir C-130H tipi nakliye uçağının Irak'ın Taci Hava Üssü'ne inerken pistten çıktığını, 4 askerin yaralandığını bildirdi.

Sputnik'e göre, ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyondan yapılan yazılı açıklamada, C-130H Hercules uçağında, Kamp Taci Hava Üssü'nde pistten çıkıp duvara çarpması sonucu yapısal hasarlar oluştuğu ve küçük çapta yangın çıktığı kaydedildi.

Yangının kısa sürede kontrol altına alındığı, uçaktaki askerlerin tahliye edildiği belirtilen açıklamada, "Uçaktaki 4 asker hafif bir şekilde yaralandı ve Kamp Taji Hastanesinde tedavi altına alındı" denildi.

Açıklamada, uçağın Kuveyt'te konuşlu olduğu, ABD 386'ncı Hava Sefer Filosu'na bağlı olduğu belirtildi.

News Code 1887012

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 7 + 6 =

    Top 10

    Demeç

    Son Haberler