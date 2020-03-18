ABD İran'ı suçlamak yerine uluslararası taleplere hesap vermelidir

İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Şemhani sosyal medya Twitter hesabı üzerinde paylaştığı bir yazıda ABD makamlarının İran karşıtı iddialarına tepki gösterdi.

Şemhani paylaşımında, "ABD her zaman hesap vermekten kaçınmak için kendi yaptığını başkası yapmış gibi gösteriyor" ifadesini kullandı.

Şemhani ilaveten, "ABD makamları yanlış yere İran ve Çin'i suçlamak yerine, kendi ülkelerinin koronavirüsü üretip yaydığına ilişkin uluslararası taleplere hesap vermelidir" diye kaydetti.