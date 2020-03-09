İran: Tahran her zaman Irak halkının iradesini destekliyor

Resmi temaslarda bulunmak üzere Bağdat'ta giden İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, dün akşam Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile görüştü.

Şemhani, Salih ile görüşmesinde, Irak halkının çıkarları ve menfaatlerini çok iyi bildiğini ve bu çerçevede yabancıların görüşlerinin dayatılmasına ihtiyacı olmadığını söyledi.

İran'ın Irak halkının irade ve bağımsızlığını desteklediğini belirten Şemhani, Irak'ta bütün etnikler, mezhepler ve siyasi grupların katılımıyla Irak halkının iradesini gösteren bir hükümetin en kısa sürede iktidara gelmesini diledi.

Berhem Salih de bu görüşmede, "Direniş düşmanlarıyla mücadelede İran her zaman Irak halkı ve hükümetinin yanında yer almıştır. Bunun için İran'a teşekkür ederiz" dedi.

Salih ayrıca, çişitli alanlarda özellikle terörle mücadelede iki ülkenin karşılıklı işbirliğinin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Görüşmenin sonunda koronavirüsle mücadelede karşılıklı işbirliğinin önemine vurgu yapıldı.

Ali Şemhani önceki gün üst düzey siyasi ve güvenlik bir heyetin başkanlığında iki günlüğüne Bağdat'a gitmişti.