Zarif ile BM Genel Sekreteri Guterres Yemen'i konuştu

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, dün akşam BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Telefon görüşmesinde ABD’nin İran’a yönelik uyguladığı gayri meşru ve tek taraflı yaptırımlar üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu. Bu görüşmede ayrıca Yemen’deki son durum da konuşuldu.

Dışişleri Bakanı Zarif daha önce Antonio Guterres'e bir mektup yazarak, ABD'nin tek taraflı yaptırımlarının kaldırılması gerektiğine vurgu yapmıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michel Bachelet de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden İran, Venezuela ve Küba gibi ülkelere yönelik yaptırımların hafifletilmesi çağrısında bulunmuştu.

ABD yönetimi, İran, Venezuela, Kuzey Kore, Küba ve Zimbabve gibi ülkelere tek taraflı yaptırımlar uyguluyor.