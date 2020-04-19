Zarif'ten ABD'ye: Başka ülkelerin iç işlerine karışmayın

İran Dışişleri Bakanı Zarif, sosya medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda ABD Başkanı Trump'a seslenerek, "Donald Trupm! İran önümüzdeki aylarda ventilatör (solunum cihazı) ihraç edecek" dedi.

Zarif ayrıca, "Sizin tek yapmanız gereken şey diğer ülkelerin iç işlerine karışmayı bırakmak. Özellikle benim ülkem. İnanın biz hiçbir Amerikan politikacıdan nasihat kabul etmeyiz" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada İran'ın Amerika ile müzakere etmek istediğini, fakat eski Dışişleri Bakanı John Kerry'nin İran ile nükleer anlaşmasını imzaladığı için şimdi yeni bir anlaşmaya engel olduğunu ileri sürmüştü.

Trump ayrıca ABD'nin İran'a solumum cihazı göndermeye hazır olduğunu iddia etmişti.