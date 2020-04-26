Zarif ile BM Genel Sekreteri Guterres telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres arasında bugün gerçekleşen telefon görüşmesinde İran'ın Yemen'de ateşkes ve siyasi müzakerelerin başlanması yönündeki çabalarını memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Taraflar görüşmede, Yemen halkına özellikle koronavirüs salgını durumunda insani yardım göndermek için bu ülkenin limanları ve sınırlarının açılması gerektiğine vurgu yaptılar.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile BM Genel Sekreteri Antonio Guterres son 2 hafta içinde telefonda 3 kez görüşmüşler.