Zarif, Azeri ve Ermeni mevkidaşı ile salgını konuştu

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cedav Zarif, Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov ile ayrı ayrı gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde yeni tip koronavirüs salgınını konuştu.

Zarif bu görüşmede, İran'ın koronavirüsle mücadele konusunda deneyimlerini Azerbaycan ve Ermenistan'a aktarmaya hazır olduğunu duyurdu.

Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları da koronavirüsle mücadelede İran'la dayanışma içerisinde olduklarını bildirdi.

Zarif ayrıca bugün kişisel Twitter hesabı üzerinden paylaştığı Rusça bir mesajda, İran'ın Rusya'nın ekonomik savaş ve yaptırımlar yerine 'yeşil bir koridor oluşturma' fikrini memnuniyetle karşıladığını belirtti.