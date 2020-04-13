Zarif ve Guterres telefonda Yemen ile Afganistan'ı konuştu

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, dün akşam BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Zarif bu görüşmede BM Genel Sekreteri'nin Yemen'de ateşkes sağlanması yönünde yürüttükleri çalışmaları desteklediğini ifade ederek, savaşın Yemen krizinin çözümü olmadığını dile getirdi.

Zarif, kalıcı bir ateşkes kurulmasının Yemen krizini çözmek için siyasi bir sürecin başlangıcı olduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanı Zarif ayrıca, Afganistan'da siyasi krizin çözümü konusunda İran'ın diplomatik çalışmaları hakkında Guterres'e bilgi verirken, bu çerçevede Afganistan'da cumhurbaşkanı Eşref Gani ve Abdullah Abdullah gibi isimlerle telefon görüşmesi yaptığını söyledi.

Sözkonusu telefon görüşmesinde BM Genel Sekreteri, Zarif'e, Yemen'de ateşkes süreciyle ilgili yürüttükleri çalışmaları hakkında bilgi verdi.