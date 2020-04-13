Zarif, Türkiye ve Katar dışişleri bakanları ile telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile ayrı ayrı gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Afganistan'daki siyasi krizle bu ülkedeki barış sürecini konuştu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele yolları da bu görüşmede ele alınan diğer konulardı.

Dışişleri Bakan Zarif'in bugün Rus mevkidaşı Lavrov ile de telefon görüşmesi gereçekleştirdiği belirtildi.

Dışişleri Bakanı Zarif ayrıca dün eski Afganistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Hanif Atmar ile telefonda görüşerek, Afgan grupları arasında birlik sağlanması gerektiğini vurgulamıştı.