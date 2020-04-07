Zarif: Salgınla mücadelede Türkiye ile işbirliği yapmya hazırız

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefonda görüştü.

Bu görüşmede Zarif, İran'ın yeni tip koronavirüsle mücadele konusunda Türkiye ile işbirliği yapmaya hazır olduğunu belirterek, Tahran'ın Türk halkı ile hükümeti ile dayanışma içerisinde olduğunu söyledi.

Telefon görüşmesinde transit ile taşımacılık alanındaki konular da konuşuldu.

Dün de İran’ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Farazmand, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştiğini bildirmişti.

Görüşmede, iki ülkenin silahlı kuvvetleri arasındaki dostane ilişkilere vurgu yapılarak, iki ülkenin silahlı kuvvetlerinin korona virüsü ile mücadeleye yönelik deneyimleri konusunda görüş tedaisinde bulunmuşlardı.