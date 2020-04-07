Zarif: İran zengin bir ülke, Trump’a ihtiyacımız yok

Zarif, bugün kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ABD’yi sert sözlerle eleştirdi.

İran Dışişleri Bakanı, attığı tweette “İran, insani ve doğal kaynaklar açısından zengin bir ülke. Yaptırım kapsamına aldığı ülkelerden solunum cihazı alan Trump gibi birinin sadakasına ihtiyacımız yoktur” ifadesini kullandı.

Zarif şöyle devam etti: "Trump’tan istediğimiz tek şey İran petrolü ve ürünlerinin satışı ve mali işlemlerinin engellenmemesidir."

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını İran'da da şu ana kadar yaklaşık 4 bin kişinin hayatını kaybetmesine yol açarken ABD'nin Tahran'a yönelik yaptırımları devam ediyor.

Bu arada, salgından en çok etkilenen ülkelerin başındaki ABD'nin yaptırım listesine dahil ettiği Rus şirketten tıbbi ekipman ithal ettiği ortaya çıkmıştı.