Hamas: ABD Filistinlilere yönelik düşmanlıkta Siyonist Rejim ile suç ortağıdır

Al Mayadeen kanalına göre, Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, Washington'un Batı Şeria'nın bazı bölgelerini Siyonist Rejim'in işgalı altındaki topraklara ilhak etme planını destekleme konusundaki tutumunu şiddetle kınadı.

Kasım konuya ilişkin olarak, "Amerikalıların Siyonist Rejim'e yönelik destekleyici tutumları, Filistinlilere karşı düşmanlıkta onlarla suç ortağı olduklarını gösteriyor" dedi.

Filistinli yetkili ilaveten, "Dünyadaki birçok kişinin Siyonist Rejim'in Batı Şeria'yı ilhak etme kararını kınadığı ve ABD'nin bu kararı desteklemesi Washington'un küresel bir izolasyonda yaşadığını gösteriyor" diye konuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo geçenlerde Tel Aviv'in Batı Şeria'nın bazı bölgelerini işgal altındaki topraklara ilhal etme planını desteklemişti.