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27 Nis 2020 17:41

Hamas'tan Siyonist Rejim'in Suriye saldırısına tepki

Hamas'tan Siyonist Rejim'in Suriye saldırısına tepki

Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, "Siyonist Rejim'in Suriye'ye saldırısı, rejimin tüm İslam ümmetine düşmanlığını gösteriyor" dedi. 

Al Mayadeen kanalına göre, Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, bugün yaptığı açıklamada, "Siyonist Rejim'in Suriye'ye saldırısı, rejimin tüm İslam ümmetine düşmanlığını gösteriyor" dedi. 

Kasım, Siyonist Rejim'in saldırılarının ABD'nin Tel Aviv'in saldırgan politikalarına desteğiyle yapıldığını belirtti.

Siyonist Rejim'in bölgedeki bazı partilerin desteğiyle Filistin karşıtı eylemlerinin, Siyonist işgalcilerle ilişkileri normalleştirmek amacıyla yapıldığını belirten Kasım, "Siyonist Rejim'in saldırgan tavrı, tüm İslam ümmetinin bölgeyi hedef alan Siyonistlerin baskı mantığına karşı koyma çabalarının bütünleştirilmesini gerektiriyor" ifadelerinde bulundu.

News Code 1886081

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