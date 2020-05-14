Hamas'tan "İsrail'le esir takası" açıklaması

AA'ya göre, Katar merkezli Al Jazeera Televizyonu'ndaki programa katılan İsmail Heniyye, "Mısır, İsrail ile aramızda ara buluculuk yapıyor. Bazı ülkelerden de bazı temaslar söz konusu ancak asıl faaliyeti Kahire yürütüyor. Müzakerelerin başındayız ama dolaylı müzakerelerde henüz istenen ilerleme kaydedilmedi." dedi.

Heniyye, İsrail'in bu konuda ciddi olmadığını ve meseleye yüzeysel yaklaştığını ifade etti.

Suudi Arabistan'daki Filistinli tutuklularla ilgili de konuşan Heniyye, söz konusu kişilerin Mescid-i Aksa'daki murabıtlar (gönüllü Müslüman bekçilerin), diasporadaki Filistinliler ile Gazze'deki yoksul kişilere yönelik yardım faaliyetleri nedeniyle tutuklandığını belirtti ve Kral Selman bin Abdulaziz'den bu tutukluları serbest bırakmasını istedi.

Filistin Özerk Teşkilatı Başkanı Mahmud Abbas'ı Filistin iç siyasetini yeniden düzenlemek, İsrail'le müzakerelerden doğan siyasi durumu değerlendirmek ve direnişle ilgili ulusal strateji belirlemek üzere toplantıya çağıran Heniyye, "Biz, Filistin meselesinin karşılaştığı stratejik tehlikelerle mücadelede fayda sağlayacak tüm ciddi toplantılara açığız ancak Ramallah'ta cumartesi günü yapılacak toplantının bir faydası olmayacak, sonuç da doğurmayacak." diye konuştu.

Hamas ve İslami Cihad, dün Abbas'ın çağrısıyla İsrail'in "ilhak planını" görüşmek üzere Ramallah'ta 16 Mayıs Cumartesi günü düzenlenecek Filistin liderler toplantısına katılmayacaklarını duyurmuştu.