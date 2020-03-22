Hamas: ABD'nin İran milletine yönelik yaptırımları zalimcedir

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, ABD'nin İran milletine karşı yaptırımlarının zalimce olduğunu belirterek bu yatırımların kaldırılması gerektiğini söyledi.