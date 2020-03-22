Hamas: ABD'nin İran milletine yönelik yaptırımları zalimcedir

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Nevruz Bayramını tebrik ederken yei tip koronavirüsle mücadelede İran halkıyla dayanışma içinde olduğunu belirtti.
Heniyye ABD'nin İran milletine karşı uyguladığı yaptırımlarına değinerek, bu yaptırımları 'zalimce' olarak nitelendirip kaldırılması gerektiğini vurguladı.
İran Dışişleri Bakanı Zarif de koronavirüsün işgal altındaki topraklara yayıldığına dikkati çekerek, Gazze'nin kuşatılmasına son verilmesi ve Filistinli esirlerin serbest bırakılması gerektiğinin altını çizdi.
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