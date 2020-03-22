  1. Siyaset
22 Mar 2020 11:51

Hamas: ABD'nin İran milletine yönelik yaptırımları zalimcedir

Hamas: ABD'nin İran milletine yönelik yaptırımları zalimcedir

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, ABD'nin İran milletine karşı yaptırımlarının zalimce olduğunu belirterek bu yatırımların kaldırılması gerektiğini söyledi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Nevruz Bayramını tebrik ederken yei tip koronavirüsle mücadelede İran halkıyla dayanışma içinde olduğunu belirtti.

Heniyye ABD'nin İran milletine karşı uyguladığı yaptırımlarına değinerek, bu yaptırımları 'zalimce' olarak nitelendirip kaldırılması gerektiğini vurguladı.

İran Dışişleri Bakanı Zarif de koronavirüsün işgal altındaki topraklara yayıldığına dikkati çekerek, Gazze'nin kuşatılmasına son verilmesi ve Filistinli esirlerin serbest bırakılması gerektiğinin altını çizdi.

News Code 1885354

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