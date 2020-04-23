Batı Şeria'daki operasyon İsrail'in cinayetlerine doğal yanıttı

Filistin medyasına göre, Filistin İslami Direniş Hareketi (Hamas) direnişi dün Batı Şeria'da Siyonist Rejim' karşı düzenlediği operasyonu için tebrik etti.

Hamas, bu operasyonun Batı Şeria'nın Filistin topraklarını ilhak etmeye ve yerleşim yerlerini genişletmeye çalışan Siyonist düşman için şaşırtıcı olduğunu kanıtladığını belirtti.

İslami Direniş Hareketi (Hamas) ayrıca, genç kahraman Filistinlilerin operasyonlarıyla Siyonist düşmanın cinayetlerine yanıt vermeye devam edeceğini vurguladı.