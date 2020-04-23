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23 Nis 2020 11:06

Batı Şeria'daki operasyon İsrail'in cinayetlerine doğal yanıttı

Batı Şeria'daki operasyon İsrail'in cinayetlerine doğal yanıttı

Filistin İslami Direniş Hareketi (Hamas) direnişi Batı Şeria'daki operasyonu için teprik ederek, bu operasyonun Siyonist Rejim'in yaptığı cinayetlerine doğal bir yanıt olduğunu belirtti.

Filistin medyasına göre, Filistin İslami Direniş Hareketi (Hamas) direnişi dün Batı Şeria'da Siyonist Rejim' karşı düzenlediği operasyonu için tebrik etti.

Hamas, bu operasyonun Batı Şeria'nın Filistin topraklarını ilhak etmeye ve yerleşim yerlerini genişletmeye çalışan Siyonist düşman için şaşırtıcı olduğunu kanıtladığını belirtti.

İslami Direniş Hareketi (Hamas) ayrıca, genç kahraman Filistinlilerin operasyonlarıyla Siyonist düşmanın cinayetlerine yanıt vermeye devam edeceğini vurguladı.

News Code 1885991

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