Hamas: Siyonist Rejim kovid-19'un Gazze'ye yayılmasından sorumludur

Al Ahed kanalında yer alan habere göre, Filistin İslami Direniş Hareketi (Hamas) Siyasi Büro üyesi Hail al-Hayya, "Siyonist Rejim, koronavirüsle mücadele için Gazze Şeridi'ne tıbbi malzeme gönderilmesini önlemekten tamamen sorumludur" dedi.

Al- hayya "Filistin halkının koronavirüsle mücadele etmek için alınan önlemlere uymasını istiyoruz. Bu konuda ayrıca Mısır'daki kardeşlerimizle gerekli düzenlemeleri yaptık" ifadesini kullandı.

Gazze Şeridi'nde sadece 2 koronavirüs vakası tespit edildiğini belirten al-Hayya, Gazze'nin kuzey ve güneyinde 200 karantina odası oluşturduklarını söyledi.

Hamas üyesi, ilaveten, tüm ülkeleri Gazze'ye tıbbi malzeme göndererek virüsün bu bölgeye yayılmasını önlemeye çağırdı.