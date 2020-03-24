  1. Dünya
  2. Ortadoğu
24 Mar 2020 10:47

Hamas: Siyonist Rejim kovid-19'un Gazze'ye yayılmasından sorumludur

Hamas: Siyonist Rejim kovid-19'un Gazze'ye yayılmasından sorumludur

Filistin İslami Direniş Hareketi (Hamas) Siyasi Büro üyesi Hail al-Hayya, "Siyonist Rejim, yeni tip koronavirüsün Gazze Şeridi'ne yayılmasından tamamen sorumludur" dedi.

Al Ahed kanalında yer alan habere göre, Filistin İslami Direniş Hareketi (Hamas) Siyasi Büro üyesi Hail al-Hayya, "Siyonist Rejim, koronavirüsle mücadele için Gazze Şeridi'ne tıbbi malzeme gönderilmesini önlemekten tamamen sorumludur" dedi.

Al- hayya "Filistin halkının koronavirüsle mücadele etmek için alınan önlemlere uymasını istiyoruz. Bu konuda ayrıca Mısır'daki kardeşlerimizle gerekli düzenlemeleri yaptık" ifadesini kullandı.

Gazze Şeridi'nde sadece 2 koronavirüs vakası tespit edildiğini belirten al-Hayya, Gazze'nin kuzey ve güneyinde 200 karantina odası oluşturduklarını söyledi.

Hamas üyesi, ilaveten, tüm ülkeleri Gazze'ye tıbbi malzeme göndererek virüsün bu bölgeye yayılmasını önlemeye çağırdı.

News Code 1885385

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 4 + 14 =

    Top 10

    Demeç

    Son Haberler