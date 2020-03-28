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28 Mar 2020 10:46

Filistin İslami Cihad Hareketi, ABD'nin İran yaptırımlarını kınadı

Filistin İslami Cihad Hareketi, ABD'nin İran yaptırımlarını kınadı

Filistin İslami Cihad Hareketi'nden yapılan açıklamada, ABD’nin İran karşıtı yaptırımları kınandı.

Filistin İslami Cihad Hareketi'nden yapılan açıklamada, ABD’nin İran karşıtı yaptırımları kınandı. Bu açıklamada, “Koronavirüsün yayıldığı durumda ABD’nin İran’a karşı uyguladığı yaptırımlar düşmanca ve zalimce bir politikadır” denildi.

Bu politikaların aşırılık çerçevesinde uygulandığına işaret edilen açıklamada, “ABD yönetimi, yaptırımlar politikasını yoğunlaştırarak korona salgınının İran ve dünya üzerindeki sonuçlarını kötü yönde kullanmak istiyor” ifadesine yer verildi.

İslami Direniş Hareketi (Hamas) da dün yayınladığı bir açıklamada ABD’nin İran yaptırımlarını şiddetle kınayarak, bir an evvel kaldırılmasını istemişti. 

News Code 1885435

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