Direniş'in Siyonistler'e vereceği yanıt pişman edici olacaktır

İran Meclis Başkanı Danışmanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Siyonist Rejim'in Batı Şeria'yı ilhak etme planına tepki olarak, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Siyonistler, Batı Şeria'nın bir kısmını işgal ettikleri takdirde, Direniş'ten pişman edici yanıt alacaklarından şüphe etmemelidir. Filistin direnişinin atacağı yeni adımda, dünya önemli bir değişime tanık olacak" ifadelerinde bulundu.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Siyonist Rejim'in en önemli hedefleri arasında işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ile Ürdün Vadisi'ni "İsrail'e ilhak etme" yer alıyor.