İran yapımı kısa film Almanya'da yarışacak

Said Zamaniyan’ın senaryosunu yazıp yönettiği "Keçi Bayramı" isimli film, Almanya'da düzenlenecek olan 21. Landshut Short Film Festivali'nin yarışma bölümüne katılım hakkı kazandı.

Büyük bir kayıpla karşı karşıya gelen 9 yaşındaki bir çocuğun hikayesini anlatan kısa filmin özeti şöyledir:

“Çocuklar asla hiçbir şeyi unutmazlar.”

Daha önce katıldığı 5 yabancı festivalde en iyi senaryo ödülünü kazanan kısa film ilaveten bugün itibariyle İran’da düzenlenecek olan 38. Fecr Film Festivali’nde sinemaseverlerle buluşacaktır.

Çocukları konu alan kısa filmin oyuncu kadrosunda Tumac Daneş Behzadi, Sepide Destine ve Yazdan Kokabi Saba yer alıyor.

25-30 Mart 2020 tarihleri arasında Almanya'nın Munich kentinde düzenlenecek Landshut Short Film Festivali'ne dünya sinemasından korku, fantezi, gizem ve drama türünde kısa filmler katılacaktır.