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18 May 2020 10:53

Haşdi Şabi, Salahaddin'in büyük kısmını teröristlerden temizledi

Haşdi Şabi, Salahaddin'in büyük kısmını teröristlerden temizledi

Irak Haşdi Şabi güçleri, dün düzenlediği "Ada Aslanları" operasyonu  sırasında Salahaddin vilayetinin batı kısmını terör örgütü IŞİD üyelerinden temizledi.

Bağdat Al- Youm'un haberine göre, Irak Haşdi Şabi güçleri dün terör örgütü IŞİD'e karşı düzenlediği "Ada Aslanları" operasyonunda yeni kazanımlar elde etti.

Haşdi Şabi güçlerinin operasyon sırasında Salahaddin vilayetinin batını kısmını teröristlerden temizlediği belirtildi.

Bu operasyonda bomba ve füzeden oluşan teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Haşdi Şabi güçleri dün Irak ordusuyla birlikte Anbar'ın kuzeyi, Ninava'nın güneyi ve Salahaddin'in batısındaki adayı teröristlerden temizlemek amacıyla "Ada Aslanları" adlı bir oprasyon başlatmıştı.

News Code 1886556

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