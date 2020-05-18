Haşdi Şabi, Salahaddin'in büyük kısmını teröristlerden temizledi

Bağdat Al- Youm'un haberine göre, Irak Haşdi Şabi güçleri dün terör örgütü IŞİD'e karşı düzenlediği "Ada Aslanları" operasyonunda yeni kazanımlar elde etti.

Haşdi Şabi güçlerinin operasyon sırasında Salahaddin vilayetinin batını kısmını teröristlerden temizlediği belirtildi.

Bu operasyonda bomba ve füzeden oluşan teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Haşdi Şabi güçleri dün Irak ordusuyla birlikte Anbar'ın kuzeyi, Ninava'nın güneyi ve Salahaddin'in batısındaki adayı teröristlerden temizlemek amacıyla "Ada Aslanları" adlı bir oprasyon başlatmıştı.