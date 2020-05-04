Haşdi Şabi güçleri IŞİD'e karşı "Ramazan-2" adlı operasyon başlattı

Haşdi Şabi'nin el Anbar Harekatı Komutan Yardımcısı Ahmed Nasrullah, bugün yaptığı açıklamada, Anbar vilayetini teör örgütü IŞİD üyelerinden temizlemek amacıyla "Ramazan-2" adlı bir operasyon başlatıklarını bildirdi.
Operasyona Irak ordusundan da askeri birliklerin katıldığını söyleyen Nasrallah, bu operasyonda IŞİD kalıntılarının mevzileri 7 eksenden vurulacağını kaydetti.
Haşdi Şabi güçleri ve Irak ordusu son günlerde Anbar vilayetinin batısını teör örgütü IŞİD üyelerinden temizlemek amacıyla "Ramazan 1" adlı bir operasyon başlatmıştı.
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