  1. Siyaset
24 May 2020 14:11

İslam ümmetinin kapasitesine güçlü şekilde inanıyoruz

İslam ümmetinin kapasitesine güçlü şekilde inanıyoruz

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cecad Zarif, Ramazan Bayramı nedeniyle sosyal medya hesabı Tiwtter üzerinden paylaşımda bulundu.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cecad Zarif, Ramazan Bayramı nedeniyle sosyal medya hesabı Tiwtter üzerinden paylaşımda bulundu.

Zarif'in Arapça paylaşımında, "Ramazan Bayramı gününde, yüce Allah'tan İslam ümmetine birliktelik, keramet, saygınlık ve parlak bir insani uygarlık modeli oluşturma yolunda ilerlemesini istiyoruz." ifadesine yer verildi.

Dışişleri Bakanı Zarif'in attığı tweette, "İslam ümmetinin kapasitesine güçlü şekilde inanıyoruz. İleride milletlerin fedakarlıkla işgalcilik, sultacılık ve acımasızca yaptırımları yenip zafer bayramını kutlayacağınından eminiz" belirtildi.

News Code 1886690

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 2 + 14 =

    Top 10

    Demeç

    Son Haberler