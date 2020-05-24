İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cecad Zarif, Ramazan Bayramı nedeniyle sosyal medya hesabı Tiwtter üzerinden paylaşımda bulundu.
Zarif'in Arapça paylaşımında, "Ramazan Bayramı gününde, yüce Allah'tan İslam ümmetine birliktelik, keramet, saygınlık ve parlak bir insani uygarlık modeli oluşturma yolunda ilerlemesini istiyoruz." ifadesine yer verildi.
Dışişleri Bakanı Zarif'in attığı tweette, "İslam ümmetinin kapasitesine güçlü şekilde inanıyoruz. İleride milletlerin fedakarlıkla işgalcilik, sultacılık ve acımasızca yaptırımları yenip zafer bayramını kutlayacağınından eminiz" belirtildi.
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