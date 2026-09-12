Irak, Şelamçe sınır kapısını geçici olarak kapattı

Iraklı bir güvenlik kaynağı, Şelamçe Sınır Kapısı’nın ülkenin Silahlı Kuvvetler Başkomutanı’nın talimatı doğrultusunda geçici olarak kapatıldığını belirtti.

Şelamçe Sınır Kapısı’nın kapatılmasının nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak yerel kaynaklar, kararın olası bir saldırıya karşı önleyici tedbir kapsamında alındığını bildirdi.

Irak Başbakanı ve Silahlı Kuvvetler Başkomutanı, Suudi Arabistan’ın kendi petrol damarına yönelik saldırıların Irak topraklarından gerçekleştirildiği yönündeki iddialarının ardından dün gece saldırılarla ilgili acil soruşturma başlatılması talimatı verdi.

Irak Başbakanı Ali Falih el-Zeydi, saldırıların boyutları ve ayrıntıları ile bunların arkasındaki tarafların belirlenmesine yönelik acil soruşturma başlatılmasını ve saldırılara herhangi bir tarafın dahil olduğunun tespit edilmesi halinde gerekli hukuki işlemlerin uygulanmasını emretti.

El-Zeydi ayrıca Suudi Arabistan’ın petrol boru hattına yönelik saldırının ardından bir soruşturma komitesi kurulması talimatını verdi.

Irak hükümeti de cuma gecesi, Suudi Arabistan’ın iddiasına göre Suudi petrol boru hattına düzenlenen saldırıları kınadı. Hükümet, iki ülkenin güvenlik ve istikrarını ya da “kardeşlik ilişkilerini” zedeleyecek her türlü saldırının kabul edilemez olduğunu vurguladı.