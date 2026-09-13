Pezeşkiyan: İran teslim olmayacak

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Amerikalılar savaşçıysa, bırakın cesur askerlerimizle karşı karşıya gelsinler” ifadelerini kullandı.
Pezeşkiyan, “Neden sivil altyapıları, gıda kaynaklarını ve insanların geçim kaynaklarını savaşta hedef alıyorlar?” diye sordu.
Cumhurbaşkanı sözlerini şöyle sürdürdü:
“Eğer insanlarsa, neden insanları suya, gıdaya ve ilaca erişimden mahrum bırakıyorlar?”
Pezeşkiyan, “Halkımız zor kullanılarak teslim olmaya zorlanamaz. İran teslim olmayacak” vurgusunda bulundu.
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