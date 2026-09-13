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13 Eyl 2026 07:30

Pezeşkiyan: İran teslim olmayacak

Pezeşkiyan: İran teslim olmayacak

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD’nin sivil altyapıları ve halkın temel ihtiyaçlarını hedef almasını eleştirerek, İran’ın baskı ve zor kullanılarak teslim alınamayacağını vurguladı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Amerikalılar savaşçıysa, bırakın cesur askerlerimizle karşı karşıya gelsinler” ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan, “Neden sivil altyapıları, gıda kaynaklarını ve insanların geçim kaynaklarını savaşta hedef alıyorlar?” diye sordu.

Cumhurbaşkanı sözlerini şöyle sürdürdü:

“Eğer insanlarsa, neden insanları suya, gıdaya ve ilaca erişimden mahrum bırakıyorlar?”

Pezeşkiyan, “Halkımız zor kullanılarak teslim olmaya zorlanamaz. İran teslim olmayacak” vurgusunda bulundu.

News ID 1938518

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